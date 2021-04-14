Более 4,6 тысяч договоров аренды было зарегистрировано с начала года

Более 4,6 тысяч договоров аренды было зарегистрировано с начала года

По данным Государственной налоговой службы, в результате проведенных мероприятий выявлено 1 617 физических лиц, которые сдают/арендуют недвижимость.

– В то же время для 163 физических лиц, сдавших в аренду недвижимость без соблюдения требования законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: базовые платежи – 145,9 тыс. леев, пени – 14,7 тыс. леев и штрафы – 29,4 тыс. леев, – говорится в сообщении ведомства.

В течение 2021 года в Государственной налоговой службе было зарегистрировано 4 608 договоров аренды.

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