Более 4 500 объектов недвижимости приобретено по программе “Первый дом”

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В рамках государственной программы “Первый дом” было приобретено уже 4 520 единиц жилья.

Согласно данным Министерства финансов, из общего числа бенефициаров 3 159 – семьи, а 1 361 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год, пишет moldpres.md.

Из общего числа участников 652 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом – 2”, 1 737 – в рамках программы “Первый дом – 3” и 366 – в рамках программы “Первый дом – 4”.

Средняя площадь приобретенного жилья составляет 60 квадратных метров, а средняя стоимость – 595,47 тысяч леев. 4 169 единиц – это квартиры, а 351 – частные дома.

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