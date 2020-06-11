Более 4 300 человек приобрели жильё по программе “Prima casă”

0

4 354 единицы жилья были приобретены в рамках программы “Prima casă”. По данным Министерства финансов, общая сумма кредитов, предоставленных в этой цели банками, составляет 2 184 024 548,86 леев.

Из общего числа бенефициаров 3 056 – это семьи, а 1 298 – граждане, не состоящие в браке. Средний возраст участников программы составляет 31 год.

Кроме того, пишет moldpres.md, 642 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Prima casa 2”, 1 683 – в рамках “Prima casa 3” и 345 – в рамках программы “Prima casa 4”. Средняя площадь приобретаемого через данную программу жилья составляет 60 кв. м. Из общего количества приобретённой жилплощади 4 017 составляют квартиры, а 337 – дома на земле.

Напомним, с 5 июня вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым бенефициарами программы могут стать официально работающие граждане в возрасте от 18 до 50 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.