Более 4 000 молдавских учеников не имеют возможности учиться онлайн

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В Молдове более 4 000 учеников не могут участвовать в дистанционном обучении, потому что у них нет необходимого оборудования и подключения к интернету. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщила и. о. министра образования, культуры и исследований Лилия Поголша.

По имеющимся у нас данным, с сожалением констатируем, что 4 300 учеников не могут в полной мере участвовать в процессе дистанционного обучения по причине отсутствия компьютерной техники и подключения к интернету, – уточнила чиновник. Все мы понимаем экономические условия Республики Молдова, проблемы, с которыми сталкивается большая часть наших семей. Министерство образования примет все меры, чтобы обеспечить этим ученикам всесторонний подход к индивидуальному учебному процессу, – отметила Поголша.

По её словам, есть полная уверенность в том, что администрирование трёх сценариев деятельности позволит включить значительное количество учащихся в образовательный процесс, пишет moldpres.md.

В настоящее время школы в стране работают по трём сценариям, предложенным Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Таким образом, более 53% учеников присутствуют в классе, остальные учатся онлайн или в смешанном режиме.

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