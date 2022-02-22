Более 3800 водителей были оштрафованы в выходные дни за нарушения ПДД

В выходные дни патрульные выявили 3827 нарушений правил дорожного движения.



По данным полиции, 873 водителя были оштрафованы за превышение скорости, 160 – за непредоставление приоритета пешеходам. В то же время 28 водителей сели за руль нетрезвыми, они были отстранены от управления транспортными средствами, передаёт moldpres.md.

Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что усилит патрулирование и начнет кампанию по защите пешеходов. На переходах у школ и на многолюдных перекрёстках будут дежурить сотрудники МВД.

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