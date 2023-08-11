Более 36 млн леев инвестировали в модернизацию сельхозпредприятий Молдовы в июле

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Об этом сообщило Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства (ADMA), отметив, что в июле оно профинансировало 32 агрария для модернизации бизнеса. С этой целью были сделаны инвестиции в размере более 36 млн леев, из которых около 20 млн леев было вкладом ADMA.

В течение месяца были определены решения возобновляемой энергетики для фермеров, введены в эксплуатацию 2 фотоэлектрические установки мощностью 200 кВт. Бенефициары также получат гранты до 200 тыс. леев в рамках проекта «Технологии будущего», финансируемого USAID, Швецией и Великобританией.

Другие сельхозкомпании получили финансирование от ADMA для закупки оборудования для оцифровки бизнеса. В то же время фермерам помогли получить доступ к грантам, в совокупности превышающим сумму в 1 млн леев.

В настоящее время в ADMA продолжают принимать заявки на регистрацию на программу МВА в агробизнесе, посвященную выпускникам факультетов экономического, сельскохозяйственного профиля, специалистам, владельцам или работникам аграрного сектора, пишет infomarket.md.

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