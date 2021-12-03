Более 31 тысячи воспитанников столичных детсадов и в этом году получат подарки от примарии

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Дети, посещающие столичные дошкольные образовательные учреждения, и в этом году получат от примарии Кишинёва подарки по случаю зимних праздников. Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, акция традиционно проводится уже третий год подряд.

– Подарки содержат различные сладости/печенье, сопровождаемые сертификатами соответствия. Главное управление образования, молодёжи и спорта Муниципального совета Кишинёва приобрело 31326 подарков. Несмотря на пандемию или материальное положение каждой семьи, дети должны получать радость от зимних праздников, – подчеркнул градоначальник.

В то же время в связи с пандемией COVID-19 и в этом году утренники в детских садах по случаю рождественских и новогодних праздников будут проходить в группах, без присутствия родителей и гостей.

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