Более 31 тысячи избирателей запросили мобильную урну для голосования

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что до настоящего времени 31145 избирателей запросили мобильную урну для голосования. 836 заявлений поступили от граждан с симптомами коронавируса, в остальных случаях указаны другие мотивы.

ЦИК напоминает, что, если избиратель по состоянию здоровья или другим причинам не может прийти на участок, он может запросить мобильную урну для голосования на дому. Заявления можно подать завтра до 15.00 в письменном виде.

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