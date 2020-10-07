Более 300 тысяч пенсионеров уже получили единовременное пособие в размере 900 леев (ВИДЕО)

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Помощь предоставляется по инициативе Игоря Додона 643 тысячам получателей всех видов пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает 3000 леев. Выплата пособия началась 1 октября.

Как отметила на заседании правительства министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, в первый день этого месяца 900 леев были переведены всем бенефициарам пенсий и социальных пособий, которые традиционно получают выплаты на банковские карточки. Речь идет о 205322 гражданах.

Остальным его предоставляет “Почта Молдовы” согласно установленному графику одновременно с пенсией или социальным пособием. Так, с 1 по 6 октября почтовые отделения выплатили по 900 леев 106145 гражданам.

Думбрэвяну также подчеркнула: те граждане, которые по тем или иным причинам пока не смогли забрать пособие, смогут это сделать до 31 декабря 2021 года.

Напомним, с инициативой выделения помощи два раза в год социально уязвимым жителям страны выступил Игорь Додон. Несколько сотен тысяч граждан получили пособие в размере 700 леев в начале этого года. По предложению президента список бенефициаров был расширен, а размер выплаты – увеличен на 200 леев.

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