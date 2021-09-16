Более 300 боеприпасов были обнаружены в приграничной зоне в Унгенах

0

Более 300 боеприпасов были обнаружены в секторе Пограничной полиции Валя Маре Унгенского района. Их нашли строители, которые проводили работы на территории.

По данным Пограничной полиции, накануне рабочие, которые проводили ремонт офиса сектора Пограничной полиции Валя Маре, вызвали правоохранителей. Как выяснилось, во время вскапывания, которое проводилось на территории, были обнаружены боеприпасы. Всего насчитали 282 патронов калибра 5,45 мм и 37 патронов калибра 7,62 мм. Зону оцепили и вызвали сапёров.

Объекты были изъяты и обезврежены.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.