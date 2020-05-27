Более 30 тысяч человек подали заявления на получение пособия по безработице

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Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Более 30 тысяч человек подали документы, и, если не ошибаюсь, уже получили эту помощь, – сказал он.

Напомним, размер пособия составил 2775 леев в месяц.

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