Более 30 тысяч человек подали заявления на получение пособия по безработице

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.
– Более 30 тысяч человек подали документы, и, если не ошибаюсь, уже получили эту помощь, – сказал он.
Напомним, размер пособия составил 2775 леев в месяц.
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Да ладно заливать.. получили пяткой в глаз!! Чтобы получить 2775 лей сначала купите медполис за 4000 лей. Отличный молдавский бизнес, таки даже на привозе подивились..