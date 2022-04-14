Более 30 случаев незаконного подключения к водоснабжению и канализации выявили в столице за неделю

Более 30 случаев незаконного подключения к водоснабжению и канализации выявили в столице за неделю

В период с 4 по 11 апреля сотрудники АО “Apă-Canal Chişinău” провели внезапные проверки, в результате которых были выявлены случаи незаконного подключения к городской системе водоснабжения и канализации.

По данным пресс-службы примарии, рабочие осмотрели около 110 мест, где установлены системы водоснабжения и канализации, а точнее в 1, 2 и 3 переулках Тинеретулуй в городе Дурлешты. В результате проверок было выявлено 18 случаев незаконного подключения к водоснабжению и 15 случаев незаконного подключения к канализации. Кроме того, были выявлены случаи повреждения пломбы.

В данной связи были составлены протоколы о нарушениях. Стоит отметить, что доступ сотрудникам компании для проверки не был обеспечен в 30 домовладениях.

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