Более 30 новых остановок общественного транспорта обустроили по всей стране в этом году

Более 30 новых остановок общественного транспорта обустроили по всей стране в этом году

С начала года в Молдове появились 32 благоустроенных остановки для пассажиров. Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной администрации дорог. 

Остановки общественного транспорта были построены по просьбе примарий и жителей районов Новые Анены, Бессарабка, Оргеев, Чимишлия, Бричаны, Леова, Каушаны, Штефан-Водэ, Хынчешты, Ниспорены, Дрокия, Рышканы, Глодяны, Сороки, Флорешты, Шолданешты, Яловены, Окница и АТО Гагаузия. В настоящее время, пишет moldpres.md, ведутся работы по установке двух остановок в селе Кухнешты Глодянского района.

Инвестиционный фонд составляет более четырёх миллионов леев. Деньги выделены в соответствии с Программой распределения дорожных фондов для государственных дорог общего пользования на 2020 год.

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