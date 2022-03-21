Более 3 тысяч водителей были оштрафованы в выходные дни за нарушения ПДД

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В выходные дни патрульные выявили более 3000 нарушений правил дорожного движения.

По данным полиции, 1418 водителей были оштрафованы за превышение скорости. В то же время 46 автовладельцев сели за руль нетрезвыми. 36 из них находились в сильном алкогольном опьянении, четверо отказались проходить тест на алкоголь.

Кроме того, 727 водителей нарушили предписания дорожных знаков, а 127 не пристегнули ремни безопасности. 128 водителей были оштрафованы за непредоставление приоритета пешеходам, а 134 человека переходили дорогу в неположенных местах.

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