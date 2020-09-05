Более 3 тысяч обращений за 2 недели поступило в полицию от жителей города

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Команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы за 2 недели работы приняли 3 075 звонков от жителей города.

Так, мобильные бригады патрульных арестовали 38 человек, раскрыли 7 краж, 5 грабежей, 7 случаев оборота наркотиков, 3 случая домашнего насилия, 19 случаев хулиганства, 2 изнасилования. Также были задержаны 14 человек, находящихся в розыске, 4 государственных должника и 14 человек, на которых были выданы ориентировки.

В общей сложности, 51 правонарушитель был доставлен в инспектораты полиции столичных секторов.

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