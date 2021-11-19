Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичную полицию в этом месяце (ВИДЕО)

Более 3,5 тысяч обращений поступило в столичную полицию в этом месяце (ВИДЕО)

Команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы с начала ноября приняли 3 531 звонок от жителей города.

Мобильные бригады патрульных провели 80 задержаний, раскрыли 9 краж, 18 случаев оборота наркотиков, 23 случая хулиганства, 5 случаев домашнего насилия и пр.

В общей сложности были задержаны 30 человек, находившихся в розыске, 15 государственных должников и 19 человек, на которых были выданы ориентировки. Также были найдены 2 угнанных транспортных средства.

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