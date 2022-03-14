Более 3,5 тысяч граждан Украины пересекли молдавскую границу за последние 12 часов

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По данным Пограничной полиции, 1 144 из них въехали в страну, а 2477 – выехали.

Всего за последние 12 часов зарегистрировано 11 191 пересечение границы, из которых 6 498 – на выезд из страны. Больше всего пересечений совершили иностранные граждане – 7 367, пишет moldpres.md.

На границе с Румынией зарегистрировано 9 636 пересечений, 1 401 – в пунктах пропуска на молдо-украинской границе. 154 человека покинули Молдову воздушным путём – речь идёт о рейсах, организованных для беженцев.

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