Более 3,5 млн леев присвоила бывший директор филиала одного из банков

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Экс-главу банковского филиала в Рышканском районе приговорили к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы. Прокуратуре удалось доказать, что женщина незаконно завладела большой суммой денег.

Согласно имеющимся данным, с февраля по июнь 2020 г. ответчица похитила из финансового учреждения более 3,5 млн леев. Подсудимая признала свою вину, заявив, что деньги ей понадобились для оплаты услуг ясновидящей.

Суд также принял решение о взыскании с подсудимой материального ущерба в пользу банковского учреждения. В этих целях на недвижимое имущество ответчицы был наложен арест.

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