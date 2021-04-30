Более 29 тысяч пенсионеров получат финансовую помощь к Пасхе от примарии Кишинёва

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что пожилым людям, которые получают минимальную пенсию (до 1450 леев), будет предоставлена финансовая помощь в размере 100 леев к пасхальным праздникам.

Деньги можно будет забрать в почтовых отделениях или переводом получить на банковскую карту.

Стоит отметить, что помощь к Пасхе была предоставлена и другим категориям жителей столицы. Так, по 500 леев получили 1 537 одиноких пожилых людей, пользующихся услугами службы социального обеспечения на дому, 909 человек с нарушениями слуха (члены кишинёвского территориального отделения Ассоциации глухих в Республике Молдова), 820 человек с нарушениями зрения (члены кишинёвской территориальной организации АО «Ассоциация незрячих Молдовы»). Кроме того, единовременную материальную помощь в размере 1000 леев получили 110 деятелей культуры, находящихся в группе риска, 31 ассистент в рамках Генерального управления по защите прав ребенка и 285 сотрудников системы образования.

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