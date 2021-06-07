Более 28 млрд леев накоплено в национальном бюджете за первые пять месяцев этого года

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За первые пять месяцев 2021 года в национальном публичном бюджете накоплено 28,1 млрд леев, что на 4,8 млрд леев больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время расходы составили 31,1 млрд леев, что на 4,5 млрд леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Исполнение национального публичного бюджета завершилось с дефицитом в 3,0 млрд леев. Остатки средств на счетах составных бюджетов национального публичного бюджета составили 8,7 млрд леев.

В то же время доходы госбюджета за первые пять месяцев 2021 г. составили 17,4 млрд леев. По сравнению с тем же периодом прошлого года они увеличились на 3,4 млрд леев, пишет moldpres.md со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, доходы, администрируемые Государственной налоговой службой, составили 7,7 млрд леев, что на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы, администрируемые Таможенной службой, составили 10,2 млрд леев, что на 2,0 млрд леев больше, чем в тот же период 2020 года.

Расходы госбюджета исполнены на 21,3 млрд леев, что на 3,1 млрд больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Исполнение государственного бюджета закончилось дефицитом в размере 3,9 млрд леев. Сальдо средств на счетах госбюджета составило 5,6 млрд леев.

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