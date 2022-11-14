Более 26 тысяч столичных семей получат компенсации за отопление

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Более 26 тысяч столичных семей получат компенсации в размере 40% от суммы счёта за отопление. Об этом заявил примар Кишинёва Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

По его словам, компенсации будут начисляться по старой формуле, подавать новые заявки не нужно, передаёт moldpres.md.

– Формула остаётся прежней. Люди будут получать компенсации по той же формуле, без подачи новых документов, – отметил примар.

Он также добавил, что в муниципии было подано 800 заявок на получение дров.

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