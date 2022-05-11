Более 2400 водителей оштрафовали за нарушения ПДД в праздничные дни

Более 2400 водителей оштрафовали за нарушения ПДД в праздничные дни

В период с 7 по 9 мая автоинспекторы отстранили от управления 58 нетрезвых водителей. 40 из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, 11 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

За отчётный период более 2400 водителей получили штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. Самыми распространёнными нарушениями стали:

  • превышение скоростного режима – 1326 случаев;
  • несоблюдение указаний дорожных знаков – 502 случая;
  • езда без пристёгнутого ремня безопасности – 356 случаев;
  • нарушение правил остановки и непредоставление приоритета пешеходам – ​​91 случай.

Вместе с тем, 54 пешехода были оштрафованы за переход улицы в запрещённых местах.

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