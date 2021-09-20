Более 2300 нарушений и 52 пьяных водителя: сводка НИОБ за выходные

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В минувшие выходные сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) задокументировали более 2300 нарушений правил дорожного движения. В большинстве случаев речь шла о превышении скоростного режима – на этом “попались” 1772 водителя.

Кроме того, за отчётный период были задержаны 52 пьяных водителя. 40 из них находились в сильном алкогольном опьянении, 6 отказались проходить тест на алкоголь, ещё 6 отделались административным делом.

Кроме того, 233 водителя пренебрегли требованиями дорожных знаков, а 106 не пропустили пешеходов и нарушили правила остановки. Были задокументированы также 83 пешехода, которые переходили дорогу в неположенных местах.

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