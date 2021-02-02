Более 230 полицейских стали фигурантами уголовных дел о коррупции в 2020 году

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В прошлом году в отношении 156 сотрудников полиции проводилось следствие в рамках 104 уголовных дел, расследуемых Антикоррупционной прокуратурой. В свою очередь, Национальный антикоррупционный центр расследовал 55 уголовных дел, возбуждённых в отношении 80 сотрудников МВД.

Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, из общего количества уголовных дел 11 были направлены в суд. 15 полицейских были обвинены в таких правонарушениях, как пассивная коррупция, активная коррупция и извлечение выгоды из влияния. 36 дел, в которых фигурировали 83 сотрудника МВД, были закрыты за отсутствие состава преступления. Два уголовных дела были приостановлены, а 21 – объединено с другими делами, передаёт ipn.md.

Из 55 уголовных дел, расследуемых НАЦ, 17 были направлены в суд. 20 сотрудников МВД обвинялись в пассивной коррупции, активной коррупции, извлечении выгоды из влияния, а также в мошенничестве и хищении чужого имущества. Ещё 19 уголовных дел в отношении 23 сотрудников МВД были закрыты. С другими уголовными делами были объединены 4 дела, переданы по подсудности – 8 уголовных дел, остальные дела к концу 2020 года оставались на рассмотрении.

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