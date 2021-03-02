Ион Чебан: В марте “зимние” компенсации будут выданы всем, кто должен их получить

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По состоянию на сегодняшний день обработано 70% данных для того, чтобы выплатить жителям Кишинева компенсации за холодный период года.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он пояснил, что на данный момент примария занимается объединением и анализом центральных и местных баз данных.

Так, до 26 февраля было рассмотрено около 26,5 тысяч заявлений о предоставлении компенсации малообеспеченным семьям на оплату отопления в холодный период 2020-2021. Из них принято 23047 заявок, новые заявления – 382, отклонено – 3379. В пригородных населенных пунктах было подано 2043 заявки.

В течение марта компенсации будут выданы абсолютно всем, кто должен их получить. При этом надо отметить, что мы выявили и тех, кто не имеет права на выплаты, согласно всем базам данных. У некоторых по две-три квартиры или машины, а у других ничего нет. Для нас главное – равенство, – подчеркнул градоначальник.

В квитанции об оплате за март для тех, чьи документы были приняты, будет рассчитана компенсация за все месяцы с начала отопительного сезона. Остальные получат компенсации в следующем месяце.

Напомним, ранее Ион Чебан рассказал, что задержки с компенсациями по счетам в Кишинёве возникли из-за некоторых вице-преторов.

Также стоит отметить, что теперь тем, кто получал компенсации в предыдущие годы, нет необходимости повторно подавать заявления: это надо сделать только людям, впервые подключаемым к системе.

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