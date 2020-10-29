Более 23 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту нахождения

Более 23 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту нахождения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что до сегодняшнего дня на избирательные участки поступило 23 562 заявления о голосовании по месту нахождения на выборах 1 ноября.

Как уточнили в ЦИК, 321 заявление поступило от избирателей с симптомами COVID-19, а в 23 243 случаях были указаны другие причины, передаёт moldpres.md.

Центральная избирательная комиссия напоминает, что граждане, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут прийти на участок, могут обратиться в избирательное бюро с заявлением о голосовании с помощью переносной урны до 18.00 31 октября. В день голосования запросы могут быть сделаны в письменной форме до 15.00 при наличии медицинской справки.

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