Более 23 тысяч избирателей отправили запросы на голосование по месту нахождения

0

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что до сегодняшнего дня на избирательные участки поступило 23 562 заявления о голосовании по месту нахождения на выборах 1 ноября.

Как уточнили в ЦИК, из общего числа заявлений 321 поступило от избирателей с симптомами COVID-19, а в 23 243 случаях в заявлениях указываются другие причины, передаёт moldpres.md.

В этой связи ЦИК напоминает, что избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок, могут обратиться в избирательное бюро с заявлением о голосовании с помощью переносной урны до 18.00 31 октября. В день голосования запросы могут быть сделаны в письменной форме до 15.00 при наличии медицинской справки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.