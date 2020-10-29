Более 23 тысяч избирателей отправили запросы на голосование по месту нахождения

Более 23 тысяч избирателей отправили запросы на голосование по месту нахождения

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что до сегодняшнего дня на избирательные участки поступило 23 562 заявления о голосовании по месту нахождения на выборах 1 ноября.

Как уточнили в ЦИК, из общего числа заявлений 321 поступило от избирателей с симптомами COVID-19, а в 23 243 случаях в заявлениях указываются другие причины, передаёт moldpres.md.

В этой связи ЦИК напоминает, что избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок, могут обратиться в избирательное бюро с заявлением о голосовании с помощью переносной урны до 18.00 31 октября. В день голосования запросы могут быть сделаны в письменной форме до 15.00 при наличии медицинской справки.

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