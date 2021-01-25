Более 21 тысячи малообеспеченных жителей столицы получат компенсации от примарии

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21 253 человека получат компенсации за коммунальные услуги и энергоресурсы за холодный период 2020-2021 гг.

Глава Управления жилищно-коммунального хозяйства и планирования Ион Бурдюмов заявил, что списки получателей компенсаций находятся в претурах и в примариях пригородов. Заявления граждан должны быть обработаны и проверены. Окончательные списки будут переданы в Управление жилищного-коммунального хозяйства, а после – операторам расчётов, пишет moldpres.md. По словам Бурдюмова, после этого суммы из счетов заявителей будут пересчитаны.

На компенсацию затрат на коммунальные услуги и энергоресурсы малообеспеченным слоям населения муниципия было выделено более 80 миллионов леев.

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