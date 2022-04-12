Более 200 тысяч молдаван обратились в общественные центры психического здоровья в прошлом году

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В 2021 году услугами 40 общественных центров психического здоровья в Молдове воспользовались 217 477 человек, при этом 69 183 пациента были на учете у врачей.

Около 55% обращений пришлось на сельскую местность, а 45% – на городскую. Из общего числа взрослых, нуждавшихся в помощи, 60% – мужчины и 40% – женщины. Кроме того, специалисты проконсультировали 28 620 детей, 53% из которых проживают в сельской местности, передает moldpres.md.

Наиболее распространенными проблемами психического здоровья являются шизофрения, шизоидные и бредовые расстройства (12 527 случаев), невротические, расстройства, связанные со стрессом, и соматоформные, включая тревогу, невротическую депрессию, тяжелую реакцию на стресс и расстройства адаптации (4 879 случаев). Деменция также является распространенной проблемой (3 977), как и расстройства настроения, включая депрессию и биполярное расстройство (3 417), а также нарушения психологического развития, включая расстройства аутистического спектра (1 843 случая).

По данным Всемирной организации здравоохранения, на психическое здоровье и благополучие влияет широкий спектр факторов. Речь может идти о генетической предрасположенности, а также о социальных обстоятельствах и среде, в которой живут люди. Проблемы с психическим здоровьем часто вызываются внешними факторами, такими как жестокое обращение, развод, траур, или общими обстоятельствами, такими как бедность, нестабильность, миграция и военные конфликты. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый человек сталкивался или столкнется с проблемой психического здоровья в своей жизни.

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