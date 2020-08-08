Более 200 онлайн-мероприятий пройдут в рамках Дней диаспоры

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Фестивали, местные виртуальные туры, посиделки, кулинарные мастер-классы, велосипедные туры, общение по Zoom, просмотр фильмов, интеллектуальные игры, деловые встречи и встречи с местными жителями – всё это будет организовано онлайн в течение августа в 33 населённых пунктах, в которых проходят Дни диаспоры.

В течение августа, пишет moldpres.md, примарии в сотрудничестве с ассоциациями уроженцев населённых пунктов организуют 220 онлайн-мероприятий с учётом эпидемиологической ситуации в этом году.

Мы помогаем населённым пунктам привлечь домой тысячи своих уроженцев. В этом году атмосфера Дней диаспоры особенная, благодаря разнообразию онлайн-мероприятий и используемых инструментов. Помимо близости и вовлечённости, онлайн-мероприятия помогают населению превратить пандемию в возможность для эффективного и конструктивного общения с диаспорой. Будет запущено и проведено 18 кампаний по сбору средств для местных проектов, – уточнила менеджер совместного проекта ПРООН и Швейцарии “Миграция и местное развитие” Зинаида Адам.

В каждом населённом пункте есть программа экономической, социальной, культурной деятельности и мероприятий по сбору средств. Она рекламируется на странице соответствующей ассоциации уроженцев в фейсбуке и включена в национальный календарь Дней диаспоры на местном уровне.

Несмотря на опасения, что пандемия сорвёт планы по организации Дней диаспоры, мы запланировали уникальные онлайн-мероприятия: онлайн-фестиваль с мастер-классом по выпечке калачей, викторины для детей и молодёжи, виртуальный тур для обсуждения местной экономической ситуации, а также запуск онлайн-кампании по сбору средства на покупку многофункционального трактора, – пояснила председатель ассоциации “Родной край – Тараклия” Татьяна Кипэруш.

Национальное агентство занятости населения также присоединилось к Дням диаспоры. В течение месяца будет организовано более 20 региональных мероприятий, на которых граждане в стране и за рубежом узнают об имеющихся вакансиях, а также об услугах, предлагаемых агентством.

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