Более 200 кустов конопли обнаружили среди кукурузы в Бубуечь (ВИДЕО)

Более 200 кустов конопли обнаружили среди кукурузы в Бубуечь (ВИДЕО)

В ходе спецоперации “МАК-2020” сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы обнаружили в селе Бубуечь участок земли, на котором росли 230 кустов конопли. 

По данным пресс-службы столичной полиции, наркосодержащие растения выращивали среди кукурузы. Владельцем участка оказался 35-летний мужчина. На его имя возбудили уголовное дело.

Растения были выкорчеваны и отправлены на экспертизу. Прибыль от их продажи могла составить 15 000 леев.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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