Более 200 гектаров в столице поражены амброзией: власти борются с сорняком

Более 200 гектаров в столице поражены амброзией: власти борются с сорняком

Предприятие “Ассоциация зелёного хозяйства” составило карту мест, где растёт амброзия. Наиболее “пострадавшим” является сектор Чеканы.

На карте показаны 122 места произрастания амброзии, пишет moldpres.md. Общая площадь распространения этого растения составляет 208 га. Больше всего амброзии в секторе Чеканы – 43,26%, наименее затронут Центр (5,02%).

По словам экспертов, карта будет использоваться как для проведения санитарных мероприятий, так и для информирования граждан, страдающих аллергией на это растение. Представитель Ассоциации упомянул, что работа по уничтожению амброзии уже началась, пока растения ещё не выросли и менее вредны для жителей.

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