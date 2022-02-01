Более 20 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 24 по 30 января в Службу догоспитальной скорой помощи поступило 20332 вызова. 6165 пациентов, включая 1315 детей, были госпитализированы.

Чаще всего обращения касались респираторных заболеваний – 8233. У 3530 человек обострились сердечно-сосудистые заболевания, в том числе 51 обратился с острым коронарным синдромом. На неврологические проблемы пришлось 2113 вызовов. В 255 речь шла об инсультах.

С травмами в “скорую” обратились 1953 человека. На дорогах произошло 30 ДТП, в результате которых пострадали 37 человек, в том числе 4 ребёнка.

В то же время врачи оказали помощь 49 пациентам с отравлением, включая 22 лекарствами, 9 – алкоголем, а 8 – угарным газом. В указанный период 15 человек получили гипотермию или обморожение.

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