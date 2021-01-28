Более 20 населённых пунктов остались без света из-за снегопада

Более 20 населённых пунктов остались без света из-за снегопада

По состоянию на утро 28 января электроэнергия отсутствует частично или полностью в 24 населённых пунктах в Кантемирском, Леовском, Штефан-Водском, Оргеевском, Яловенском, Каушанском, Новоаненском, Комратском и Кагульском районах. 

По данным пресс-службы АО “Premier Energy Distribution”, из-за заснеженных дорог аварийные службы не могут добраться до многих населённых пунктов и возобновить подачу электроэнергии. Так, на данный момент остаются заблокированными трассы к сёлам Шерпень, Баурчи, Киркэешть, Тэнэтарь, Тараклия, Улму, Кондрица и Гаваноаса, Башкалия. В связи с этим поставщик электроэнергии просит профильные службы вмешаться и обеспечить доступ к этим населённым пунктам.

Кроме того, из-за непогоды было зарегистрировано уже более 10 обрывов проводов, что создаёт ситуации повышенного риска. В связи с этим граждан призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила электробезопасности во избежание несчастных случаев.

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