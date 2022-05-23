Более 2 тысяч водителей были оштрафованы в выходные дни за нарушения ПДД

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В выходные дни патрульные выявили более 2200 нарушений правил дорожного движения.

По данным полиции, 1454 водителя были оштрафованы за превышение скорости. В то же время 50 автовладельцев сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

260 водителей нарушили предписания дорожных знаков и не предоставили приоритет пешеходам. 188 не пристегнули ремень безопасности.

За указанный период помощь сотрудников НИОБ понадобилась в 137 ситуациях.

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