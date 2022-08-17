Более 2 тысяч небытовых потребителей будут отключены от газа за долги

АО «Молдовагаз» информирует небытовых потребителей об истечении 15 августа 2022 года крайнего срока оплаты счета-фактуры за июль 2022 года. Таким образом, по состоянию на 16 августа текущего года, 2002 небытовых потребителя накопили задолженность на сумму 75,526 миллиона леев за природный газ.
– Данное обстоятельство обуславливает невозможность выполнения со стороны АО «Молдовагаз» своего платёжного обязательства перед внешним поставщиком, непосредственно связанного со своевременной оплатой конечными потребителями использованных объемов природного газа. В целях обеспечения бесперебойной деятельности системы природного газа страны и, в то же время, недопущения увеличения задолженности, на основании п.105 Положения о поставке природного газа, утверждённого Постановлением НАРЭ №113/2019 от 19 апреля 2019, АО «Молдовагаз» распорядилось об отключении газоиспользующих установок потребителей-должников, – сообщили в предприятии.
Поставка природного газа будет возобновлена после полной оплаты долга за природный газ и внесения платы за повторное подключение. В то же время, во избежание накопления долга за природный газ, в соответствии с п.96 Положения конечный потребитель должен будет внести авансовую оплату за природный газ в срок до 12 месяцев.
– АО «Молдовагаз» просит конечных потребителей погасить задолженность за поставленный природный газ, – заключается в сообщении для прессы.
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