Более 2 тысяч небытовых потребителей будут отключены от газа за долги

– Данное обстоятельство обуславливает невозможность выполнения со стороны АО «Молдовагаз» своего платёжного обязательства перед внешним поставщиком, непосредственно связанного со своевременной оплатой конечными потребителями использованных объемов природного газа. В целях обеспечения бесперебойной деятельности системы природного газа страны и, в то же время, недопущения увеличения задолженности, на основании п.105 Положения о поставке природного газа, утверждённого Постановлением НАРЭ №113/2019 от 19 апреля 2019, АО «Молдовагаз» распорядилось об отключении газоиспользующих установок потребителей-должников, – сообщили в предприятии.

АО «Молдовагаз» информирует небытовых потребителей об истечении 15 августа 2022 года крайнего срока оплаты счета-фактуры за июль 2022 года. Таким образом, по состоянию на 16 августа текущего года, 2002 небытовых потребителя накопили задолженность на сумму 75,526 миллиона леев за природный газ.

Поставка природного газа будет возобновлена после полной оплаты долга за природный газ и внесения платы за повторное подключение. В то же время, во избежание накопления долга за природный газ, в соответствии с п.96 Положения конечный потребитель должен будет внести авансовую оплату за природный газ в срок до 12 месяцев.

– АО «Молдовагаз» просит конечных потребителей погасить задолженность за поставленный природный газ, – заключается в сообщении для прессы.

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