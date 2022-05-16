Более 2 тысяч нарушений ПДД выявили на дорогах страны в выходные дни

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По данным полиции, 964 водителя были оштрафованы за превышение скорости.

29 автовладельцев сели за руль нетрезвыми. 329 водителей нарушили предписания дорожных знаков, а 109 были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставление приоритета пешеходам. 178 нарушений было выявлено в области регистрации и технического осмотра транспортных средств.

За отчётный период на трассах страны произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, все без летальных исходов.

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