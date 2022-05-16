Более 2 тысяч нарушений ПДД выявили на дорогах страны в выходные дни

Более 2 тысяч нарушений ПДД выявили на дорогах страны в выходные дни

По данным полиции, 964 водителя были оштрафованы за превышение скорости.

29 автовладельцев сели за руль нетрезвыми. 329 водителей нарушили предписания дорожных знаков, а 109 были оштрафованы за нарушение правил остановки и непредоставление приоритета пешеходам. 178 нарушений было выявлено в области регистрации и технического осмотра транспортных средств.

За отчётный период на трассах страны произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, все без летальных исходов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md