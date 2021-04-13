Более 2% населения Молдовы вакцинировано от COVID-19

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В общей сложности 68 902 человека, что составляет чуть более 2% населения страны, были вакцинированы от COVID-19.

Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что на сегодняшний день были привиты 60% сотрудников медицинской системы и около 30% сотрудников и бенефициаров центров временного размещения. По состоянию на 13 апреля в Молдову прибыло 112 970 доз вакцины, из которых 86 400 доз AstraZeneca, 24 570 доз Pfizer-BioNTech и 2 000 доз Sinopharm. Было использовано более 73% партии AstraZeneca и 99% из партии Pfizer-BioNTech, передаёт moldpres.md.

По данным ведомства, кампания по вакцинации начала давать первые результаты. Так, снизилась заболеваемость среди медицинских работников. В связи с этим власти рекомендуют продолжить иммунизацию всеми доступными вакцинами.

Примечательно, что с начала кампании по вакцинации в стране выявлено более 1 000 случаев проявления побочных эффектов после иммунизации. Подавляющее большинство из них были лёгкими.

Все вакцинированные лица зарегистрированы в электронном реестре прививок COVID-19.

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