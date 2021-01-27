Более 2,5 тысяч бюджетников, заразившихся COVID-19 на работе, получат единовременное пособие

0

Правительство приняло решение выделить более 41 млн леев на выплату единовременного пособия сотрудникам бюджетной сферы, которые заразились коронавирусом на работе.

Согласно утверждённому сегодня документу, почти 15 млн леев получит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Остальные средства распределят между: Министерством обороны, Министерством экономики и инфраструктуры, Конституционным судом, Генеральной прокуратурой, Высшим советом магистратуры, Национальным центром защиты персональных данных, местными и районными советами, Исполнительным комитетом АТО Гагаузия и т.д. Перечисленные государственные органы оформят необходимые документы для финансирования соответствующих расходов через учреждения, в которых работают получатели, передаёт moldpres.md.

Инфицированные COVID-19 работники получат единовременные выплаты в размере 16 тысяч леев в соответствии с приказом Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова №17, принятым в апреле 2020 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.