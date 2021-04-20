Более 2,5% населения страны вакцинировано от коронавируса

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Более 96 370 человек были вакцинированы против COVID-19. При этом количество новых случаев заражения коронавирусом в Молдове снизилось на 23%.

Как заявило руководство Национального агентства общественного здоровья, с начала вакцинации число случаев заражения среди медицинского персонала снизилось более чем на 82%. На данный момент вакцинированы граждане, соответствующие критериям для первого и второго этапов, пишет moldpres.md.

Всего в Республику Молдова прибыло 292 970 доз вакцины, из которых 266 400 доз вакцины AstraZeneca, 24 570 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 2 000 доз вакцины Sinopharm. Было использовано более 75% из партий AstraZeneca и 99% доз из партии Pfizer-BioNTech.

По данным НАОЗ, до настоящего времени выявлено около 1 000 случаев проявления побочных эффектов после иммунизации, подавляющее большинство из которых были лёгкими (озноб, незначительное повышение температуры тела и мышечные боли). Все вакцинированные лица зарегистрированы в электронном реестре прививок COVID-19.

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