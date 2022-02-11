Более 2,5 млн звонков поступило в прошлом году в службу 112

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Свыше половины из них были неэкстренными, а около 30% звонков приходились на скорую помощь.

Из общего числа обращений около 11% относились к полиции и почти 1% — к пожарным. В скорую помощь поступило более 800 тысяч вызовов. Большинство из них были связаны с коронавирусом, за ним следуют гипертония (16%), недиагностированные заболевания (12%), боли в животе и спине (11%). Больше всего в “скорую” обращались жители Кишинёва, затем следуют Бельцы, Кагул и Сынжера. Пожарных, а также полицию чаще вызывали в городах, чем в сёлах, передаёт moldpres.md.

По данным Государственного инспектората по чрезвычайным ситуациям, в 2021 году было получено 383 ложных вызова, а с начала 2022 года – 48. Чаще всего такие сообщения поступают в связи с минированием и угрозами самоубийства.

11 февраля отмечается Европейский день единого номера службы экстренной помощи 112, к которому присоединились Грузия, Молдова, Исландия, Черногория, Норвегия, Сербия, Швейцария и Турция.

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