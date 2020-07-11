Более 19 тысяч звонков поступило в информационный центр НКСС всего за четыре месяца

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В информационный центр Национальной кассы социального страхования (НКСС), который был запущен всего четыре месяца назад, уже было получено более 19 тысяч звонков. На все вопросы звонившие получили ответы, которые соответствуют положениям действующего законодательства.

Пресс-служба НКСС сообщает, что любой гражданин в стране или за ее пределами может позвонить по номеру (022) 25-77-77 со стационарного или мобильного телефона, чтобы получить информацию по вопросам об установлении, расчете и выплате пенсий, пособий, помощи и компенсаций, об установлении, расчете и выплате пособия по временной нетрудоспособности, об учреждении, расчете и выплате пособий семьям с детьми, пособий по материнству и отцовству.

Информационный центр НКСС работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. В связи с тем, что за последние дни было получено много звонков от граждан, руководство НКСС решило, что информационный центр будет работать в субботние дни 11 и 18 июля с 07.00 до 16.00, передаёт ipn.md.

С 8 июля территориальные кассы социального страхования работают с 07.00 до 17.00. В то же время заявки на пересмотр пенсии могут быть поданы также 11 и 18 июля с 07.00 до 16.00.

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