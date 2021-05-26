Более 1800 жилых помещений были введены в эксплуатацию за первые три месяца текущего года

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Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-марте 2021 года были введены в эксплуатацию 1836 жилых помещений (квартиры и индивидуальные жилые дома), что на 825 единиц больше, чем за аналогичный период 2020 года. Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в указанный период, составила 141,0 тыс. м², или на 50,9% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Согласно полученным данным, за отчётный период в городской местности были сданы в эксплуатацию 1653 жилых помещения, что на 840 единиц больше, чем в январе-марте прошлого года. А общая их площадь составила 119,2 тыс. м², или на 70,1% больше по сравнению с 2020 годом.

В сельской местности в эксплуатацию были сданы 183 жилых помещения, что на 15 единиц меньше, чем в прошлом году. Общая их площадь составила 21,8 тыс. м², что говорит о снижении на 6,6%.

Больше всего жилых помещений было сдано в эксплуатацию в Кишинёве – 1539 единиц. В северном регионе – 73 единицы жилья, в центральном регионе – 152 единицы, в южном регионе – 17 единиц, а в Гагаузии – 55 единиц.

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