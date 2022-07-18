Более 1800 нарушений и 34 пьяных водителя: статистика НИОБ за выходные

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В выходные дни сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) зарегистрировали более 1800 нарушений правил дорожного движения. По данным ведомства, 34 пьяных водителя были отстранены от вождения, большинство из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Кроме этого, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

1015 водителей превысили скорость движения;

310 водителей не пристегнули ремни безопасности;

331 водитель нарушили требования дорожных знаков;

50 водителей не уступили дорогу пешеходам.

Также были оштрафованы 68 граждан, которые переходили дорогу в неположенных местах.

За указанный период на дорогах страны произошло 19 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, а 21 получили травмы.

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