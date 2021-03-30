Более 18 тысяч человек получают повышенные пенсии после их пересмотра

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Более 18400 человек получают в этом году повышенную пенсию после того, как ими были поданы запросы о её пересмотре. Речь идёт о гражданах, которые вышли на пенсию после 1 января 1999 года, и чей трудовой стаж насчитывает от 7 до 10 лет. Так, после перерасчёта пенсия выросла в среднем с 2833 леев до 5325 леев.

По данным пресс-службы Национальной кассы социального страхования, новые права на пенсию предоставляются начиная с месяца, следующего за тем, в котором было подано заявление и необходимые документы в территориальную кассу социального страхования. Увеличение пенсии после пересмотра зависит от продолжительности страхового стажа и размера застрахованного дохода.

НКСС обращает внимание пенсионеров, которые продолжают работать и имеют после выхода на пенсию 7 лет страхового стажа, и которые имеют право на пересмотр пенсии в этом году, что существует два способа подачи заявки на пересмотр пенсии по возрасту. В соответствии с первым способом, заявление подается онлайн через официальный сайт в разделе “e-Cerere Reexaminare pensie” или через портал государственных услуг. Заявление на пересмотр пенсии также может быть подано на бумажном носителе. Заявитель должен прийти в офис НКСС с удостоверением личности в оригинале и копией. Кроме того, заявление на пересмотр пенсии по возрасту может быть подано в территориальное подразделение НКСС представителем, назначенным по доверенности.

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