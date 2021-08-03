Более 18% населения страны прошли вакцинацию от COVID-19

Более 18% населения страны прошли вакцинацию от COVID-19

В Республике Молдова было введено 1 051 038 доз вакцин от коронавируса. Иммунизацию прошли 18% граждан – без учёта привитых за рубежом. Информацию сегодня на пресс-конференции представило руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным ведомства, на сегодняшний день в нашу страну поступило более миллиона 530 тысяч доз вакцины. Из общего числа полученных вакцин запасы AstraZeneca были израсходованы на 95%, Sputnik V – 95,7%, Pfizer – около 62%, Sinovac – более 80%, а вакциной Johnson & Johnson иммунизировано 65 тысяч граждан.

Руководство Минздрава подтвердило необходимость интенсификации процесса иммунизации, особенно после того, как в Молдове был подтвержден штамм вируса Delta. В органах здравоохранения уточнили, что в ближайшее время в страну прибудут новые партии AstraZeneca и Pfizer.

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