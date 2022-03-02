Более 1700 договоров аренды зарегистрировали в налоговой с начала года

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Государственная налоговая служба зарегистрировала в январе 2022 года 1 787 договоров аренды. Это на 15,29% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным ГНС, были выявлены 696 человек, которые сдают недвижимость без регистрации договоров. Для 46 физлиц-арендодателей, нарушивших требования законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: основные платежи – 17 тыс. леев, пени – 0,7 тыс. леев и штрафы – 7,1 тыс. леев. Так, налоговые поступления от сдачи в аренду жилья за январь 2022 года выросли на 29,72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговая служба напоминает, что физические лица, передающие во владение и/или пользование недвижимость, уплачивают налог в размере 7% от ежемесячной стоимости контракта. В течение 7 дней со дня заключения договора граждане должны зарегистрировать его в Государственной налоговой службе. Налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа.

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