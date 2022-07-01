Более 17 миллионов леев поступит в бюджет Кишинёва в результате проведения открытых аукционов

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что речь идёт об аукционах для заключения договоров на размещение объектов выездной торговли на территории города.

– Как мы и обещали, все аукционы являются публичными и каждый может участвовать в них в соответствии с законом. Никто не должен отдельно платить кому-то за деятельность на территории Кишинёва, всё осуществляется легально, а деньги, транспарентно поступившие в бюджет, будут расходоваться на проекты города. Аренда помещений и зданий происходит только на основе аукционов, которые мы организуем публично и прозрачно. Помимо этого, было создано Единое окно, утверждён действующий План по борьбе с коррупцией на 2022-2025 годы, – добавил градоначальник.

Чебан отметил, что муниципалитет стремится сделать действия и решения примарии Кишинёва максимально прозрачными и публиковать информацию для граждан.

– Мы взяли на себя руководство самым коррумпированным учреждением в стране, и сегодня примария Кишинёва, по некоторым опросам, пользуется доверием около 70% граждан. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении, – подчеркнул он.

На сегодняшних двух аукционах на получение права торговли из киоска, на террасе общепита, в ларьке/автомате, передвижной установке для оказания услуг, расположенных на улицах, в парках и скверах, вблизи зелёных зон и озёр и т.д. было выставлено 17 и 30 лотов по профилям: цветы и цветочные композиции, овощи-фрукты, терраса общественного питания, прохладительные и горячие напитки/street food, киоск/автомат со сладкой ватой и/или попкорном, а также для передвижных установок для оказания услуг досуга (аренда электромобилей для детей или прогулочный транспорт для самых маленьких – поезд).

Срок договора на право торговли из передвижных торговых единиц составляет 3 года для ларьков/автоматов с сахарной ватой и/или попкорном и 5 лет для киосков, террас или передвижных киосков.

Информация об объявленных конкурсах публикуется на официальном сайте муниципалитета – chisinau.md.

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