Более 169 млн леев выделено из мунбюджета на ремонт учебных заведений Кишинёва

0

На ремонт или реконструкцию 195 учебных заведений столицы из муниципального бюджета на 2022 год выделено 169 миллионов 450 тысяч леев. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, на ремонтные работы в 51 учреждении лицейского цикла было выделено 37 млн 820 тыс. леев.

Так, Управлению образования, молодёжи и спорта сектора Ботаника на ремонт 6 учреждений выделено 3 млн 900 тыс. леев:

3 учреждения в процессе ремонта: лицей “Михай Греку”, спортивный лицей “Глория”, лицей “Pro Succes”;

2 учреждения заключили контракты и приступают к ремонтным работам: лицей “Мирча чел Бэтрын”, лицей “Василе Александри”.

Одно учреждение находится на стадии оценивания предложений: лицей “Б. П. Хашдеу”.

Управлению образования, молодёжи и спорта сектора Буюканы на ремонт 5 учреждений выделено 3 млн 450 тыс. леев:

5 учебных заведений находятся на стадии заключения контрактов: лицей „И. С. Нечуй-Левицки”, лицей „Н. Гоголя”, лицей „A. Кантемир”, лицей „M. Mаринчук”, муниципальный спортивный лицей-интернат.

Управлению образования, молодёжи и спорта сектора Центр на ремонт двух учреждений выделено 870 тыс. леев. Оба находятся в процессе осуществления работ: лицей „Академика К. Сибирского”, лицей „В. Лупу”.

Управлению образования, молодёжи и спорта сектора Чеканы на ремонт 4 учреждений выделено 900 тыс. леев + на одно учреждение – 100 тыс. леев:

в 2-х учреждениях работы завершены: лицей „Дачия”, лицей „Штефан Водэ”;

в 2-х учреждениях ремонтные работы осуществляются: лицей „Г. Гимпу” в Колонице, лицей „П. Заднипру”.

Управлению образования, молодёжи и спорта сектора Рышкановка на ремонт 5 учреждений выделено 3 млн 100 тыс. леев:

в 2-х лицеях ремонтные работы осуществляются: теоретический лицей „M. Садовяну”, „В. Левски”;

два учреждения находятся в процессе обжалования: теоретический лицей „Aлеку Руссо”, лицей „M. Ломоносов”;

для лицея “Лучиан Блага” контракты заключены, работы вскоре начнутся.

– На ремонт учреждений, подчинённых Главному управлению образования, молодёжи и спорта также выделены финансовые средства. На ремонтные работы в общежитии № 1 по улице Иона Крянгэ, 80 выделено 300 тысяч леев. Для 28 учебных заведений с финансовой автономией было выделено 24 млн 500 тыс. леев. По двум учреждениям подписаны контракты, вскоре начнутся работы: лицей “Алексей Матеевич”, лицей “Детская академия”, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, в 18 государственных учебных заведениях ремонтные работы осуществляются: „Николае Бэлческу”, „Тудор Владимиреску”, „Александру Иоан Куза”, теоретический лицей со спортивным профилем № 2, „Oлимп”, ,,Василе Василаке”, „Гаудеамус”, „Ион Крянгэ”, „Александр Пушкин”, Театральный городской лицей „Юрия Хармелина”, „Д. И. Алдя-Теодорович”, „Tоадер Бубуйог”, „Григоре Виеру”, „Георге Асаки”, „Дмитрий Кантемир”, здания первого цикла, „Михаил Коцюбинский”, „Петру Мовилэ”.

Также 6 учреждений находятся на стадии заключения контрактов: лицей „Ливиу Ребряну”, лицей „Петру Рареш”, лицей „Штефан чел Маре”, лицей „Ливиу Деляну”, теоретический лицей с художественным профилем „Николае Сулак”, лицей „Матей Басараб”.

Одно учреждение находится на стадии подготовки документов: „Константин Негруцци”. Одно учреждение – на стадии обжалования: „Mихаил Когэлничану”.

Из 51 учебного заведения лицейского цикла:

в 2 учреждениях ремонтные работы завершены;

в 27 учреждениях работы продолжаются;

11 учреждений должны заключить контракты;

в одном учреждении идёт оценка предложений;

для 6 учреждений контракты подписаны, ожидается начало работ;

3 учреждения находятся в процессе оспаривания

одно учреждение – в процессе подготовки документов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.