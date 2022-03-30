Более 1600 детей из Украины посещают молдавские школы и детсады

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Около 500 детей из семей украинских беженцев посещают молдавские дошкольные учреждения, а 1150 – начальные школы, гимназии и лицеи.

Согласно сообщению для прессы Министерства образования и науки, более 600 детей-беженцев посещают начальную школу, ещё около 500 обучаются в гимназиях, а 46 – в лицеях. Из общего числа 119 школьников проходят обучение на государственном языке, а 1031 – на русском, пишет ipn.md.

Украинские дети также имеют возможность участвовать в различных внеклассных мероприятиях, организованных в начальных и средних школах, посещать внешкольные учреждения и заниматься по онлайн-урокам, организованным учебными заведениями Украины.

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